Виталий Дахновский в ближайшее время вынужден лечь под нож.

В матче 3-го тура УПЛ между Колосом и Вересом полузащитник ровенчан Виталий Дахновский уже на 10-й минуте травмировался и покинул поле. По сообщению ФК "Верес" Рівне, 24-летнего вингера ожидает операция.

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Отмечается, что Виталий получил травму ключицы – ему диагностировали разрыв акромиально-ключичного сочленения. Как следствие, он вынужден будет оставаться без футбола минимум месяц.

Напомним, Дахновский выступает за Верес с августа 2020-го. Его контракт с ровенчанами рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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