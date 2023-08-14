Форвард Дмитро Годя продовжить виступи у Вересі, повідомляє офіційний сайт рівнян.

Рух очолив УПЛ, Колос впевнено обіграв Верес: відеоогляди матчів чемпіонату України

18-річний нападник підписав з командою Сергія Лавриненка новий контракт терміном на 3 сезони – до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Годя – вихованець закарпатського футболу. На професіональному рівні дебютував за угорську Кішварду. До Вереса приєднався у жовтні 2022 року. Минулого сезону вперше зіграв в УПЛ, провівши в еліті загалом 3 матчі. Також на його рахунку 3 голи у 23 поєдинках за Верес U-19. У нинішньому розіграші за головну команду поки не виходив.

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