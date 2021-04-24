У суботу у 23-му турі Першої ліги відбулось кілька поєдинків. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 23-й тур

Верес – Миколаїв – 3:1

Голи: Сергійчук, 6, Гегедош, 64, Шестаков, 90 – Куксенко, 49

Авангард К – Металіст 1925 – 0:0 (після першого тайму)

Нива Т – Прикарпаття – 1:0 (після першого тайму)

Гірник-Спорт – Кристал – початок матчу о 16:00

Кремінь – Полісся – початок матчу о 16:00

Верес остаточно визначився зі стадіоном для участі у Прем'єр-лізі

Верес вийшов вперед у матчі з Миколаєвом вже на самому початку. Після розіграшу штрафного захисники гостей програли боротьбу у власному штрафному, Дмитро Махнєв вже у падінні встиг скинути сферу на дальню стійку, де Михайло Сергійчук "пірнувши" на м'яч головою влучно замкнув передачу. До слова, цей гол став для форварда Вереса 20-м в рамках Першої ліги. Наприкінці тайму Миколаїв притис господарів, однак підопічні Юрія Вірта зуміли піти на перерву з нулем на табло.

Одразу після відпочинку Богдан Куксенко відновив статус-кво, забивши після дещо невпевнених дій захисників рівнян. Проте в середині другої сорокап'ятихвилинки господарі знову вийшли вперед, втікнувши у стрімку контратаку. Сергійчук, отримавши м'яч на правому фланзі у центрі поля, скинув п'ятою на Пасіча, той помітив Гегедоша, який вже розпочав спринтерський забіг і прокинув останному на хід. Роберт увійшов у штрафний майданчик, легко обіграв голкіпера Миколаєва і закотив сферу у порожні ворота.

На останній хвилині матчу Пасіч, пройшовши лівим флангом, накрутив захисника і зряче віддав в район одинадцятиметрової позначки прямісінько на голову Михайлові Шестакову. Останній у падінні головою переправив м'яч у праву дев'ятку, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.

Перемога принесла Вересу 51 очко і закріпила на вершині турнірної таблиці, Миколаїв з 36-ма пунктами залишився шостим.

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