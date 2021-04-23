"Конкурс ще не закінчився, а вже починаю сумувати, що скоро кінець. Сподіваюсь, пауза до наступного конкурсу не затягнеться", – пише Олег Валах.

Справді, друзі, вам залишилося "відстрілятись" у фінальних двох турах. Вирішальна головоломка – рівно через два тижні, 7 травня. Отож, підтягуйте "хвости", витискайте турнірний максимум. Питання чемпіона, попри лідерство Юрія З., ще залишається відкритим, як і склад топ-трійки, топ-п'ятірки, топ-десятки...

Попередній кросворд декому дався важче, декому – легше. А у Василя Рошинця із Закарпаття навіть викликав яскраві спогади. "Не зразу здогадався назву міста-привида – Агдам, а коли відгадав, одразу в пам'яті спливли молоді роки, коли куштував однойменний виноградний напій", – зізнається пан Василь. Завжди приємно, коли наші кросворди стають для вас чимось більшим, ніж просто головоломкою.

Правильні відповіді на кросворд №26 "Суркіс не наважився запросити його в Динамо"

Горизонтально: 2. Рюрик. 4. Скоміна. 7. Гревенмахер. 10. Бальдіні. 12. Анастазі. 14. Аніго. 15. Рангнік. 16. Мендоса. 17. Кехат. 19. Страсбур. 20. Монтелла. 22. Забранський. 23. Джексон. 24. Аріне.

Вертикально: 1. Кремінь. 2. Рукавіна. 3. Конкарно. 5. Фредрікстад. 6. Безсмертний. 8. Ельгера. 9. Мандела. 10. Брамс. 11. Інтер. 12. Агдам. 13. Інсуа. 17. Куарежма. 18. Тольдоне. 21. Анексія.

Сліпий жереб усміхнувся Сергієві Ярмолі, якому надішлемо нашу фірмову футболку. Просимо нагадати свій номер телефону і координати найближчого відділення Нової пошти.

"Борючись із головним болем та легким кашлем, надсилаю свої варіанти відповідей", – написав Юрій З. 9 квітня о 22:11. Його чималі зусилля були винагороджені черговим максимальним балом – п'ятіркою. А фірмовий брелок цього разу поїде до Тараса Рибизанта (10 квітня, 01:28).

Турнірна таблиця після 13 турів

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Головною винагородою за перемогу в дебютному сезоні ЛЧ буде крутий рюкзак від Футбол 24, фірмова футболка за перемогу у турі і брелок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей (за принципом "один брелок – в одні руки").

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до четверга, 6 травня, включно).

3. Результати розіграшу – 7 травня, у п'ятницю, о 21:00.

Горизонтально: 8. Темношкірий колумбійський оборонець Удінезе, Наполі і навіть Мілана у недалекому минулому. 9. Захисник сенсаційної Данії, чемпіон Європи-1992. 10. Атакувальний хав збірної Болгарії, легенда Левскі 70-80-х. 11. Камерунець, який розпочинав у Боавішті, потім, за словами класика, зв’язався з піратами (Терек), почав грати в орлянку (Нижній Новгород) і покотився (Білорусь, Казахстан). 12. Зараз у збірної Англії є Кейн, раніше був Руні, ще раніше – Ширер. А хто перед Ширером? 13. Одного разу, у Кубку кубків 70-х, цей клуб прибив кіпріотів – 11:0. 16. Арбітр Вищої ліги 90-х. Після закінчення кар’єри емігрував. 17. "Трактор" у півзахисті Юве 2000-х. 24. Серйозна бойова одиниця збірної Еллади на Євро-2004. 25. Ветеран Мілана, який взяв Шеву під своє крило. 27. Клуб, який двічі у своїй історії виходив до фіналу двох різних єврокубків – і двічі поступався із сухими рахунками. 28. Незручний суперник київського Динамо у Лізі чемпіонів 90-х і 2000-х. 29. Самотужки вивів Англію на ЧС-2002. 30. Відомий словак в атаці Нюрнберга ще 10-15 років тому. 31. Український захисник у чемпіонаті РФ довоєнного періоду (Нальчик, Хімкі, Торпедо). 32. Ім’я помітного легіонера київського Динамо 2000-х.

Вертикально: 1. Клуб англійського Чемпіоншипу. 2. Голкіпер збірної Угорщини 70-80-х, який пішов у політику. 3. Гранд вірменського чемпіонату 90-х. 4. Екс-наставник Чорноморця і донецького Металурга (ім’я). 5. Прізвисько легендарного тренера, для якого футбол був війною. 6. Наставник скромної європейської збірної, нещодавно дав бій самій Англії. 7. Захисник Утрехта, який прожив лише 26 років – серце. 14. Скандальний екс-форвард Роми і збірної Італії, який фанатіє від сексу і булочок. Як його звати? 15. Колишній бос міланського Інтера. 18. Провідний хавбек Олімпіакоса 80-х, згодом – тренер цього клубу. 19. Мексиканський клуб, за який пограв найкращий бомбардир одного з Мундіалів. 20. Топовий голкіпер чемпіонату СРСР 70-х, уродженець України. 21. Сувора територія Бастії, Аяччо. 22. Бельгійський клуб, який збанкрутував у 2009 році. 23. Мабуть, найбільш ненависний для Марадони клуб на Піренеях. 26. Вихованець львівського футболу у донецькому Шахтарі початку 2000-х.

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