Рівненський клуб вже обрав домашню арену, на якій гратиме у разі виходу в елітний дивізіон.

Верес у разі виходу в УПЛ проводитиме свої матчі на стадіоні Авангард у Луцьку, повідомив генеральний директор клубу Антон Назарук під час засідання Наглядової ради.

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"Червоно-чорні" отримали підтвердження, що зможуть грати на цій арені. Окрім Авангарду, який є домашнім стадіоном Волині, Верес також розглядав київську Оболонь-Арену. До слова, нині команда проводить домашні матчі на стадіоні Колос у Млинові.

Нагадаємо, Верес після 22-х турів впевнено очолює турнірну таблицю Першої ліги, випереджаючи Чорноморець, який йде другим, на три пункти. Окрім того, у команди Юрія Вірта ще дві гри у запасі.

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