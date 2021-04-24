Схоже історія з трансфером Євгена Селезньова у рівненський клуб завершилась, не почавшись.

Президент Вереса Іван Надєїн недвозначно дав зрозуміти, що нападник Колоса Євген Селезньов не виступатиме за його клуб.

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"Селезньова у Вересі не буде", – написав Надєїн на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram і прикріпив фото скандального гравця у футболці російської Кубані. До слова, світлина зі зображенням Євгена була обведена червоним колом і перекреслена.

Нагадаємо, раніше у пресі з'явились чутки про попередню домовленість Селезньова з головним тренером Вереса Юрієм Віртом, хоча сам наставник факт перемовин заперечив.

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