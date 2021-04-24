Первая лига, 23-й тур

Верес – Николаев – 3:1

Голы: Сергийчук, 6, Гегедош, 64, Шестаков, 90 – Куксенко, 49

Авангард К – Металлист 1925 – 0:1

Гол: Пономарь, 61

Нива Т – Прикарпатье – 2:1

Голы: Семенина, 36, Кисленко, 80 – Барчук, 65

Горняк-Спорт – Кристалл – начало матча в 16:00

Кремень – Полесье – начало матча в 16:00

Верес окончательно определился со стадионом для участия в Премьер-лиге

Верес вышел вперед в матче с Николаевом уже в самом начале. После розыгрыша штрафного защитники гостей проиграли борьбу в собственной штрафной, Дмитрий Махнев уже в падении успел сбросить сферу на дальнюю штангу, где Михаил Сергийчук "нырнув" на мяч головой точно замкнул передачу. К слову, этот гол стал для форварда Вереса 20-м в рамках Первой лиги. В конце тайма Николаев прижал хозяев, однако подопечные Юрия Вирта сумели уйти на перерыв с нулем на табло.

Сразу после отдыха Богдан Куксенко восстановил статус-кво, забив после несколько неуверенных действий защитников ровенчан. Однако в середине второй сорокапятиминутки хозяева вновь вышли вперед, убежав в стремительную контратаку. Сергийчук, получив мяч на правом фланге в центре поля, сбросил пяткой на Пасича, то заметил Гегедоша, который уже начал спринтерский забег и пробросил последнему на ход. Роберт вошел в штрафную, легко обыграл голкипера Николаева и закатил мяч в пустые ворота.

На последней минуте матча Пасич, пройдя левым флангом, накрутил защитника и зряче отдал в район одиннадцатиметровой отметки прямо на голову Михаилу Шестакову. Последний в падении головой переправил мяч в правую девятку, установив окончательный счет во встрече. Победа принесла Вересу 51 очко и закрепила на вершине турнирной таблицы, Николаев с 36-ю пунктами остался шестым.

Металлист 1925 минимально победил Авангард, прервав свою серию из трех ничьих подряд. Первая половина завершилась, а в начале второй Пономарь принес победу харьковчанам, головой замкнув навес в штрафную. Тернопольская Нива наконец добыла победу в чемпионате после 6 поражений подряд (правда одно из них было техническим). Семенина открыл счет в первой половине, но Барчук после перерыва выровнял ситуацию. Казалось, что поединок завершится ничьей, но Кисленко на 80 минуте принес победу тернополянам, чем помог подняться на 13 место.

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