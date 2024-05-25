В субботу, 25 мая, состоялись последние матчи заключительного 30-го тура УПЛ. Читайте отчет о ряде из них на "Футбол 24".

Украина, Премьер-лига, 30-й тур

Металлист 1925 – Верес – 1:2

Голы: Юрченко, 73 (п.) – Дахновский, 33, Гайдучик, 62

Кривбасс – Минай – 3:0

Голы: Понедельник, 38, Кузык, 42, Кожушко, 66

Оболонь – Александрия – 0:3

Голы: Беззера, 24, 61, Ковалец, 49

Черноморец – СК Днепр-1 – 0:2

Голы: Очеретько, 45+1, Третьяков, 73

Заря – Колос – 0:1

Гол: Кариока, 75

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В лобовом матче за выживание Верес на выезде взял верх над Металлистом 1925 и отправил Скрипника и Ко в Первую лигу. Дахновский в середине тайма вывел ровенчан вперед, а после перерыва Гайдучик закрепил преимущество "красно-черных". Юрченко на экваторе второй сорокапятиминутки с пенальти сократил отставание харьковчан, но спасти хотя бы ничью не удалось. Как следствие, Металлист 1925 с 23-мя очками остался последним и вылетел в низший дивизион, Верес набрал 28 пунктов, поднялся на тринадцатую строчку и сыграет в переходных матчах.

Минай на выезде не сумел дать бой Кривбассу. Закарпатцы пропустили три сухих гола, финишировали предпоследними и начнут следующий сезон в Первой лиге.

Неожиданно провалилась Оболонь. В важнейшем матче перед своими болельщиками "пивовары" глотнули три мяча от немотивированной Александрии. Повезло, что не подвели конкуренты и позволили киевлянами остаться в зоне переходных матчей.

СК Днепр-1 на выезде одолел Черноморец. Очеретько забил "в раздевалку", а Третьяков в середине второго тайма поставил жирную точку и вывел днепрян в Лигу конференций (Рух в параллельном матче уступил Динамо).

Первую победу во главе Колосаа наконец-то одержал Александр Поздеев – жертвой ковалевцев стала Заря. В матче, который для обеих команд уже ничего не решал, Кариока в середине второго тайма вывел "хлеборобов" вперед. Этот гол стал единственным и позволил Колосу набрать 32 очка.

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