Товариські матчі

Рот-Вайсс Ессен – Верес – 3:1

Голи: Воніч, 51, 78, Фельке, 85 – Шастал, 23

Оболонь – Зоря – 1:2

Голи: Суханов, 74 – Мічін, 39, Бугай, 61

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Верес у Німеччині провів благодійний поєдинок з чемпіоном Німеччини 1995 року – Рот-Вайсс Ессен. "Червоно-чорні" стали першим українським клубом, який у 2024 році зіграв товариський матч, покликаний нагадати всьому світу про війну в Україні. Суперник був не випадковий – Рівне та Ессен є містами-побратимами (цей населений пункт прийняв у себе понад десять тисяч українців). Усі кошти, зібрані від продажу квитків, підуть на розвиток дитячої академії Вереса та футбольної інфраструктури.

Гра розпочалась з несподіванки – півзахисник рівнян Віталій Дахновський вирішив освідчитись своїй коханій Юлії.

Але давайте про сам матч. Господарі з перших хвилин затисли Верес на своїй половині поля, намагаючись швидко відкрити рахунок. Гості, натомість, втікали у швидкі контратаки. На 12-й хвилині окрилений Дахновський увімкнув "режим Мессі", обійшов одразу 4-х захисників і віддавав на партнера, але пас перехопили. На 19-й хвилині лише поперечина врятувала українців після удару суперника. Однак першими забили саме рівняни – Шастал отримав пас на лінії штрафного і божевільним ударом поцілив у дальню дев'ятку.

Рот-Вайсс дуже хотів відігратись, але зумів це зробити лише по перерві. Після розіграшу кутового гравці Вереса не встигли відійти назад, Леонардо Воніч отримав закидання і, вийшовши сам на сам, відновив статус-кво. В середині тайму хорват оформив дубль – зреагувавши на простріл з правого флангу, він розвернувся з м'ячем і мало не порвав сітку.

Господарі продовжили тиснути і за 5 хв до завершення матчу забили втретє – довге закидання на правий фланг, Саша Фельке змістився ближче до ліній штрафного і низом пробив під дальню стійку. Цей гол став останнім у матчі.

В той самий час в Україні у спарингу зійшлись представники еліти – Оболонь та Зоря. Дуель пройшла у місті Буча, на навчально-тренувальній базі "пивоварів". Луганці, попри всі проблеми і бойкоти, здобули перемогу з рахунком 2:1. Мічін відзначився незадовго до перерви, а Бугай після відпочинку подвоїв перевагу "чорно-білих". Новачок УПЛ зумів відповісти одним голом в середині тайму, але на більше у підопічних Валерія Іващенка не вистачило сил.

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