Товарищеские матчи

Рот-Вайсс Эссен – Верес – 3:1

Голы: Вонич, 51, 78, Фельке, 85 – Шастал, 23

Оболонь – Заря – 1:2

Голы: Суханов, 74 – Мичин, 39, Бугай, 61

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Верес в Германии провел благотворительный поединок с чемпионом Германии 1995 года – Рот-Вайсс Эссен. "Красно-черные" стали первым украинским клубом, который в 2024 году сыграл товарищеский матч, призванный напомнить всему миру о войне в Украине. Соперник был не случайный – Ровно и Эссен являются городами-побратимами (этот населенный пункт принял у себя более десяти тысяч украинцев). Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на развитие детской академии Вереса и футбольной инфраструктуры.

Игра началась с неожиданности – полузащитник ровенчан Виталий Дахновский решил сделать предложение своей возлюбленной Юлии.

Но давайте о самом матче. Хозяева с первых минут зажали Верес на своей половине поля, пытаясь быстро открыть счет. Гости, взамен, убегали в быстрые контратаки. На 12-й минуте окрыленный Дахновский включил "режим Месси", обошел сразу 4-х защитников и отдавал на партнера, но пас перехватили. На 19-й минуте только перекладина спасла украинцев после удара соперника. Однако первыми забили именно ровенчане – Шастал получил пас на линии штрафной и сумасшедшим ударом попал в дальнюю девятку.

Рот-Вайсс очень хотел отыграться, но сумел это сделать только после перерыва. После розыгрыша углового игроки Вереса не успели отойти назад, Леонардо Вонич получил заброс и, выйдя один на один, восстановил статус-кво. В середине тайма хорват оформил дубль – среагировав на прострел с правого фланга, он развернулся с мячом и чуть не порвал сетку.

Хозяева продолжили давить и за 5 мин до завершения матча забили в третий раз – длинный заброс на правый фланг, Саша Фельке сместился ближе к линиям штрафной и низом пробил под дальнюю штангу. Этот гол стал последним в матче.

В то же время в Украине в спарринге сошлись представители элиты – Оболонь и Заря. Дуэль прошла в городе Буча, на учебно-тренировочной базе "пивоваров". Луганчане, несмотря на все проблемы и бойкоты, одержали победу со счетом 2:1. Мичин отличился незадолго до перерыва, а Бугай после отдыха удвоил преимущество "черно-белых". Новичок УПЛ сумел ответить одним голом в середине тайма, но на большее у подопечных Валерия Иващенко не хватило сил.

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