Журналіст Ендрю Тодос повідомив, що Ярослав Ракицький може приєднатись до Металіста 1925 на правах вільного агента, по завершенні контракту з Шахтарем. У харківському клубі відреагували на цю інформацію.

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"Тут і коментувати нічого. Я дуже здивувався, коли побачив таку інформацію. Не розумію, звідки вона взагалі з’явилася. На даному етапі кандидатура Ракицького не розглядається Металістом 1925. В шорт-листах нашого клубу його немає", – наводить слова Нєдєліна Sport-express.ua.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ракицький провів за донеччан 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

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