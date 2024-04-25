У Металісті 1925 різко відреагували на інформацію про можливий трансфер Ракицького
Генеральний директор Металіста 1925 Андрій Нєдєлін відповів на чутки щодо можливого підписання Ярослава Ракицького.
Журналіст Ендрю Тодос повідомив, що Ярослав Ракицький може приєднатись до Металіста 1925 на правах вільного агента, по завершенні контракту з Шахтарем. У харківському клубі відреагували на цю інформацію.
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"Тут і коментувати нічого. Я дуже здивувався, коли побачив таку інформацію. Не розумію, звідки вона взагалі з’явилася. На даному етапі кандидатура Ракицького не розглядається Металістом 1925. В шорт-листах нашого клубу його немає", – наводить слова Нєдєліна Sport-express.ua.
Нагадаємо, у поточному сезоні Ракицький провів за донеччан 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.
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