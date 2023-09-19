Очільники українських клубів, невдоволені суддівством, вирішили перейти від балачок до реальних справ.

Іван Надєїн та Геннадій Буткевич / Стоп-кадр з відео

У середу, 20 вересня, відбудеться нарада президентів клубів УПЛ, повідомляє "ТаТоТаке".

"Футбол за каву": Верес озвучив ціну, за яку можна буде переглянути матч Кубка України проти Шахтаря

За інформацією джерела, ініціаторами позачергової зустрічі виступили президенти Вереса та Полісся – Іван Надєїн та Геннадій Буткевич.

Головною темою засідання буде вирішення нагальних проблеми українського клубного футболу. Зокрема, очікується відверта розмова щодо суддівства. Зазначається, що на зустріч запрошено виключно перших осіб від кожного з клубів. Чи буде присутній на зборах представник УПЛ – наразі невідомо.

Згодом ТаТоТаке доповнило інформацію. Зокрема, на зустріч представників клубів УПЛ запрошені виключно власники та президенти. Свою участь попередньо підтвердили, зокрема, Ігор Суркіс, Євген Геллер та інші перші особистості команд.

Власники чотирьох клубів не можуть бути присутніми по об'єктивних причинах – це Дніпро-1, Ворскла, Чорноморець і Шахтар. Представники "гірників" не встигнуть повернутися з Гамбурга після матчу ЛЧ проти Порту. Рінат Ахметов пообіцяв взяти участь у наступній аналогічній зустрічі.

До слова, зустріч відбудеться у кінному клубі Equides Club у Лісниках Обухівського району Київської області.

"Сподіваюся, одного дня знадоблюся Динамо": хав молодіжки про пропуск Євро, ігнор Патріка і брата, який звільняв Херсон