Руководители украинских клубов, недовольные судейством, решили перейти от разговоров к реальным делам.

Иван Надеин и Геннадий Буткевич / Стоп-кадр из видео

В среду, 20 сентября, состоится совещание президентов клубов УПЛ, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, инициаторами внеочередной встречи выступили президенты Вереса и Полесья – Иван Надеин и Геннадий Буткевич.

Главной темой заседания будет решение насущных проблемы украинского клубного футбола. В частности, ожидается откровенный разговор относительно судейства. Отмечается, что на встречу приглашены исключительно первые лица от каждого из клубов. Будет ли присутствовать на собрании представитель УПЛ – пока неизвестно.

К слову, встреча состоится в конном клубе Equides Club в Лесниках Обуховского района Киевской области.

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