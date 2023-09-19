Верес и Полесье инициировали внеочередное совещание президентов клубов УПЛ – известна тема срочного собрания
Руководители украинских клубов, недовольные судейством, решили перейти от разговоров к реальным делам.
В среду, 20 сентября, состоится совещание президентов клубов УПЛ, сообщает "ТаТоТаке".
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По информации источника, инициаторами внеочередной встречи выступили президенты Вереса и Полесья – Иван Надеин и Геннадий Буткевич.
Главной темой заседания будет решение насущных проблемы украинского клубного футбола. В частности, ожидается откровенный разговор относительно судейства. Отмечается, что на встречу приглашены исключительно первые лица от каждого из клубов. Будет ли присутствовать на собрании представитель УПЛ – пока неизвестно.
К слову, встреча состоится в конном клубе Equides Club в Лесниках Обуховского района Киевской области.
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