Верес оголосив, що подивитись матч 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря, який відбудеться 26 вересня, можна буде лише за гроші.

Кубок України: визначені місце та час проведення матчів 1/8 фіналу

Поєдинок транслюватиме клубний YouTube-канал, а трансляція буде доступною виключно для спонсорів каналу – за підпискою, яка коштуватиме 35 гривень.

Нагадаємо, раніше Верес намагався поповнити бюджет завдяки проекту "Футбольний туризм", однак через брак охочих закрив його через 12 днів після старту.

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