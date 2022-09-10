Верес попрощався з хавбеком європейської збірної – це був останній легіонер рівнян
12:20 - Читать на русском
"Червоно-чорні" відпустили свого останнього іноземця в інший клуб.
Молдавський півзахисник Михаїл Гечев розірвав контракт з Вересом, повідомляє офіційний сайт рівнян.
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24-річний хавбек покинув колектив Юрія Вірта на правах вільного агента – клуб пішов назустріч бажанню футболіста змінити команду.
Гечев продовжить кар’єру на батьківщині – в Зімбру (Кишинів). Згідно з умовами домовленості між клубами, Верес отримає відсоток від можливого продажу футболіста молдовським клубом.
Нагадаємо, Гечев провів за рівнян 13 матчів (12 в УПЛ та 1 у Кубку України). Transfermarkt оцінює його у 225 тисяч євро.
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