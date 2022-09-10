Кривбас в рамках 4-го туру УПЛ зустрічається з Вересом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Від Кривбаса перед сезоном очікували на дуже цікавий футбол. У Кривому Розі зібралася потужна за іменами команда, яку очолив кат Реала – Юрій Вернидуб. Що могло піти не так? А не так пішло практично все.

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Після стартових трьох турів Кривбас став найгіршим в УПЛ за показником очікуваних голів, причому із серйозним відставанням. Колектив награв всього на 1,65 очікуваних голів, не забивши жодного й набравши тільки одне очко. При цьому було зроблено лише 24 дотики у штрафному й 4 передачі у 20-метрову зону перед чужими воротами, хоча криворіжці намагаються володіти м'ячем ледь не 60% ігрового часу.

Матч з Шахтарем (0:1) виявився відносно пристойним, однак на тлі Колоса (0:1) та Львова (0:0) криворіжці виглядали жахливо. Юрій Вернидуб запам'ятовується лише матюками та "наїздами" на арбітрів, а от навчити своїх футболістів створювати якісь моменти в атаці йому поки що не вдається.

У таких умовах Кривбас буде надзвичайно вмотивований, однак чи вистачить одного лише бажання для перемоги над Вересом? Існують великі сумніви.

Рівняни мають скромний склад і не намагаються стрибати вище голови, вигадуючи тікі-таку. Юрій Вірт ставить обережний футбол з фланговими контратаками – і якщо рахунок буде 0:0, він залишиться задоволеним. Тим не менш, у стартових турах його підопічним вдалося здобути дві перемоги, прибивши Чорноморець (1:0) і Ворсклу (2:1). І не можна сказати, що незаслужено.

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Моментів у рівнян небагато, а у програшному матчі з СК Дніпром-1 їх взагалі не було. Тим не менш, команда має дуже високий показник очікуваних голів (аж 4,22 з урахуванням пенальті).

Попри свою простоту, Верес здатний розіграти одну-дві атаки до удару метру з шести, а при кросах команда непогано насичує зони завершення та підбирання (а значить б'є з близьких дистанцій). Робити з цього далекоглядні висновки зарано, але тенденція цікава.

Кадрова ситуація

Травмовані: Опанасенко (під питанням) – Є. Пасіч (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Верес

Кривбас: Кліщук – Рябов, Вернидуб, Стецьков, Якімець – Семенов – Понєдєльнік, Хомченовський, Банада, Волошин – Устименко.

Верес: Когут – Гагун, Мірошник, Вовченко, Квасний – Кучеров – Дахновський, Лебеденко, Кльоц, Г. Пасіч – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Робити якісь прогнози важко, бо УПЛ – це чемпіонат, в якому взагалі немає логіки і де кожен здатний бити кожного. Вчорашнє фіаско Зорі є найкращим прикладом. Тим не менш, можна виокремити якісь тенденції – і у цьому матчі варто констатувати, що команди рівні, але Верес трішечки рівніший.

Підопічні Юрія Вернидуба сильніші за кадровим потенціалом, однак результати кращі саме у колективу Юрія Вірта. Обидва критично мало створюють в атаці – втім, у "народного клубу" моменти мають доволі високий xG, та і загалом Верес підкуповує здатністю витискати потрібний рахунок у матчах проти рівних собі.

Всі ці слова практично нічого не значать в умовах перших турів УПЛ. Тут править рандом, але якщо опиратись на логіку, то мінімальна перемога Вереса виглядає доволі вірогідним результатом.

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