"У нас премія за перемогу найбільша в УПЛ. Тому команда вмотивована, хлопці вмотивовані.

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Вони знають, що якщо будуть вигравати, то зароблять більше, ніж отримували б стандартними зарплатами. Ми пішли таким шляхом. Я вважаю, що це єдиний варіант нормальної діяльності клубу", – сказав Надєїн у коментарі програмі "Трендець".

За інформацією ЗМІ, зарплатня футболістів у Вересі становить 30 тисяч гривень на місяць. Натомість за перемогу кожен з гравців отримує бонус у розмірі 70 тисяч гривень.

Нагадаємо, Верес здобув максимум очок у двох стартових турах УПЛ, здолавши Чорноморець (1:0) і вирвавши у доданий час перемогу у Ворскли (2:1).

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