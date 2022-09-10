"Красно-черные" отпустили своего последнего иностранца в другой клуб.

Молдавский полузащитник Михаил Гечев расторг контракт с Вересом, сообщает официальный сайт ровенчан.

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24-летний хавбек покинул коллектив Юрия Вирта на правах свободного агента – клуб пошел навстречу желанию футболиста сменить команду.

Гечев продолжит карьеру на родине – в Зимбре (Кишинев). Согласно условиям договоренности между клубами, Верес получит процент от возможной продажи футболиста молдавским клубом.

Напомним, Гечев провел за ровенчан 13 матчей (12 в УПЛ и 1 в Кубке Украины). Transfermarkt оценивает его в 225 тысяч евро.

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