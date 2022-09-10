Верес попрощался с хавбеком европейской сборной – это был последний легионер ровенчан
12:20 - Читати українською
"Красно-черные" отпустили своего последнего иностранца в другой клуб.
Молдавский полузащитник Михаил Гечев расторг контракт с Вересом, сообщает официальный сайт ровенчан.
Президент Вереса раскрыл секрет успеха ровенчан в чемпионате Украины
24-летний хавбек покинул коллектив Юрия Вирта на правах свободного агента – клуб пошел навстречу желанию футболиста сменить команду.
Гечев продолжит карьеру на родине – в Зимбре (Кишинев). Согласно условиям договоренности между клубами, Верес получит процент от возможной продажи футболиста молдавским клубом.
Напомним, Гечев провел за ровенчан 13 матчей (12 в УПЛ и 1 в Кубке Украины). Transfermarkt оценивает его в 225 тысяч евро.
Кривбасс – Верес: анонс матча УПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter