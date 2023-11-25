Верес вирвав перемогу над Металістом 1925 – харків'яни майже весь матч грали в меншості. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Команди дуже активно розпочали гру – Борячук вже на 4-й хвилині вдало зіграв на добиванні після розіграшу штрафного. Але Металіст 1925 так само швидко залишився в меншості: Курило збив Дахновського на підступах до штрафного, а суддя вирішив, що це фол останньої надії. Червона картка.

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Верес скористався чисельною перевагою на 14-й хвилині. Дахновський пробив з меж штрафного, Мозіль відбив перед собою. Хоча захисник начебто був першим на м'ячі, Євген Шевченко примудрився у підкаті випередити та відправити сферу у сітку воріт. Команди ще обмінялись моментами Русина та Шевченка, але далі Верес створив більше небезпеки та очікувано забив. Шарай змістився з правого флангу в центр та поцілив у дальній верхній кут.

Втім, Металіст 1925 і не планував здаватись, хоч і грав у меншості. Русин класно завершив контратаку харків'ян після пасу Борячука. А на 59-й Ткачук виграв верхову боротьбу після подачі кутового та вивів Металіст 1925 вперед. Верес не відпустив суперника – Дахновський на 69-й хвилині реалізував пенальті. А на 89-й Гайдучик вирвав перемогу для Вереса, замкнувши скидку на лінію воротарського. 4:3!

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