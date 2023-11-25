Верес вырвал победу над Металлистом 1925 – харьковчане почти весь матч играли в меньшинстве. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Команды очень активно начали игру – Борячук уже на 4-й минуте удачно сыграл на добивании после розыгрыша штрафного. Но Металлист 1925 так же быстро остался в меньшинстве: Курило сбил Дахновского на подступах к штрафной, а судья решил, что это фол последней надежды. Красная карточка.

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Верес воспользовался численным преимуществом на 14-й минуте. Дахновский пробил из пределов штрафной, Мозиль отбил перед собой. Хотя защитник вроде бы был первым на мяче, Евгений Шевченко умудрился в подкате опередить и отправить сферу в сетку ворот. Команды еще обменялись моментами Русина и Шевченко, но дальше Верес создал больше опасности и ожидаемо забил. Шарай сместился с правого фланга в центр и попал в дальний верхний угол.

Впрочем, Металлист 1925 и не планировал сдаваться, хотя и играл в меньшинстве. Русин классно завершил контратаку харьковчан после паса Борячука. А на 59-й Ткачук выиграл верховую борьбу после подачи углового и вывел Металлист 1925 вперед. Верес не отпустил соперника – Дахновский на 69-й минуте реализовал пенальти. А на 89-й Гайдучик вырвал победу для Вереса, замкнув скидку на линию вратарской. 4:3!

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