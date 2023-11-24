Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про центральний матч 15 туру УПЛ, у якому чинний чемпіон України приймав амбітного новачка елітного дивізіону. Перша офіційна гра між Шахтарем і Поліссям в історії.

Шахтар входить у вирішальний відрізок осінньої частини сезону

Наступні три тижні будуть вкрай важливими для Маріно Пушіча і його команди. У вівторок, 28 листопада, Шахтар зіграє матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти Антверпена. Нічия чи перемога над бельгійцями гарантує "гірникам" євровесну як мінімум у Лізі Європи. У середині грудня "помаранчево-чорні" протистоятимуть Порту, а до того змушені наздоганяти конкурентів в УПЛ. Включно із сьогоднішньою, до зимової паузи в чемпіонаті залишилося три гри.

Шахтар – Полісся: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Після поразки в минулому турі від СК Дніпро-1 Шахтар розмістився тільки на 4-й сходинці чемпіонату України. Так, підопічні Маріно Пушіча зіграли на два матчі менше, ніж конкуренти, але відпустили лідера вже на 6 очок. Та й команда Юрія Калітвінцева, яка посідає друге місце, відірвалася від Шахтаря на солідні 5 балів.

Словом, втрачати очок "гірникам" було вкрай небажано. Ситуацію ускладнювало ще й те, що низка гравців Шахтаря тільки-но повернулися з розташування збірних. Без них чемпіон України на тижні зіграв контрольний матч проти Руха, який програв з рахунком 1:3, а Маріно Пушіч побачив жахливу гру в обороні від своїх підопічних. Ще й Петряк і Чигринський у тому поєдинку отримали травми і сьогодні не потрапили до заявки. Досі поза грою і Артем Бондаренко. Натомість у Полісся відновився Будківський, який одразу потрапив у старт.

Нервовий перший тайм – дві травми, Бойко врятував після виходу віч-на-віч

Полісся розпочало дуже агресивно. Підопічні Калітвінцева грали дуже щільно, намагаючись не давати "гірникам" вільних зон на своїй половині. І перший момент у грі створила саме житомирська команда. Макуана змістився з лівого флангу і пробив з-за меж штрафного. Без проблем для Різника. Шахтар відповів неточним ударом Судакова з півкола перед штрафним.

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І тут же Маріно Пушіч змушений був провести вимушену заміну. Юхим Конопля на рівому місці отримав пошкодження і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Гочолейшвілі. Серойзна втрата для Шахтаря вже на початку гри – основний правий захисник тепер ризикує випасти і на матч Ліги чемпіонів. За кілька хвилин і Судаков отримав болісний удар від Танковського, але продовжив гру. Багато зіткнень у перші хвилини – перед тим і Бондар отримав по ногах від Шаповала. Тільки жовта від Ігоря Пасхала. Нервовий початок.

Пушіч отримав привід для хвилювання ще й через Криськіва, який сів на газон у центрі поля. Дмитро, зрештою, після отримання допомоги продовжив гру. А от моментів не було зовсім. Якщо не рахувати дуже неточний удар Зубкова і вдале перехоплення від Невертона, який сам же зіпсував перспективну атаку неточним пасом.

Лише на 25-й хвилині Шахтар створив реальний момент. Судаков блискучим пасом із центрального кола вивів Криськіва практично сам на сам із Бойком. Кіпер Полісся врятував свою команду після удару в ближній кут. Найкращий шанс на дві команди змарнував хавбек "гірників".

Стало веселіше. Зубков двома замахами по черзі прибрав двох суперників, однак пробити так і не зміг. У Полісся Грицук двічі не влучив у дальній кут. Судаков таки знайшов момент, щоб "помститися" Танковському за той фол на старті гри. Сфолив хавбек Шахтаря проти свого візаві, отримавши жовту. І тут же Георгій видав ще один класний пас. Десятка Шахтаря віддав на Зубкова, який у дотик пробив у дальній кут. Другий сейв Дениса Бойка. І практично тут же був і третій – цього разу після потужного удару Степаненка.

Наприкінці тайму пошкодження отримав Бені Макуана. "Конголезький Мбаппе" кілька хвилин пролежав на газоні за боковою лінією, але заміни Юрій Калітвінцев вирішив не робити, шоб не витрачати зайвий слот до перерви. 0:0 за голами, 1:1 за травмами – підсумок першого тайму. Який міг завершитися призначенням пенальті на користь Шахтаря. Тейлор відверто сфолив проти Невертона у штрафному. Захисника Полісся врятував свисток арбітра про офсайд.

Шахтар міг пропустити, але був ближчим до гола – результативна серія "гірників" добігла кінця

Другий тайм розпочався з жахливої помилки Бондаря. Валерій у своєму штрафному відпасував просто на Будківського. Форвард Полісся перехопив м'яч, але подарунком не скористався – удар заблокували. "Гірники" відповіли ударом Невертона, який не склав проблем для Дениса Бойка. Натомість житомиряни створили свій найкращий момент у матчі – на 55-й хвилині Шастал влучив у стійку!

Супермомент був і в Шахтаря. Судаков ефектно розвернув суперника і пробив з меж штрафного – Бойко знову врятував Полісся. Колишній кіпер Динамо сьогодні, безумовно, найкращий у складі команди Калітвінцева. Але й він би не рятував після удару Степаненка. Після прострілу Сікана Тарас був першим на м'ячі, проте правою пробив не дуже вдало – повз ближню дев'ятку.

Свою атаку розіграло і Полісся. Її ударом п'ятою завершував Кушніренко, який влучив у свою іншу ногу. Пушіч пішов ва-банк, випустивши Келсі та Кащука замість Сікана з Невертоном. Але вирвати перемогу це не допомогло – пробити Дениса Бойка "гірникам" сьогодні так і не вдалося. Гості ще й у меншості догравали. Танковський вже у доданий час отримав другу жовту. За ті кількадесят секунд у більшості "помаранчево-чорні" могли вирвати перемогу. Бондар замикав простріл Зубкова, але з кількох метрів пробив вище. Це був останній момент у матчі.

0:0 – результат, який за ходом гри більше влаштував Полісся. Шахтар втратив очки у другому турі поспіль. Підопічні Маріно Пушіча набрали 25 пунктів і відстають від Дніпра-1 на 5 балів, маючи гру в запасі. Гольова серія "гірників" в УПЛ перервалася на позначці 41 поєдинок. У Полісся теж 30 очок, але команда Калітвінцева зіграла на матч більше. Безпрограшна серія житомирян в УПЛ налічує вже 8 матчів.

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