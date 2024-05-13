Мбаппе принизили фанати в останньому домашньому матчі за ПСЖ – відео прохолодної зустрічі Кіліана
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не отримав теплої зустрічі від деяких вболівальників.
Французький феномен нещодавно оголосив, що покине Париж влітку після завершення його контракту. Кіліан Мбаппе потрапив до стартового складу ПСЖ на матч проти Тулузи (1:3), який став для нього останнім на Парк де Пренс, оскільки парижани ще дві гри проведуть на виїзді.
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Коли на стадіоні диктор оголошував склад і дійшов до імені Мбаппе, трибуни освистали нападника. Варто зауважити, що на той момент Парк де Пренс ще не був заповнений на 100%.
Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе сім років виступав за ПСЖ. Він став найкращим бомбардиром клубу 56 голів у 307 матчах у всіх турнірах.