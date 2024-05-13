Французький феномен нещодавно оголосив, що покине Париж влітку після завершення його контракту. Кіліан Мбаппе потрапив до стартового складу ПСЖ на матч проти Тулузи (1:3), який став для нього останнім на Парк де Пренс, оскільки парижани ще дві гри проведуть на виїзді.

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Коли на стадіоні диктор оголошував склад і дійшов до імені Мбаппе, трибуни освистали нападника. Варто зауважити, що на той момент Парк де Пренс ще не був заповнений на 100%.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе сім років виступав за ПСЖ. Він став найкращим бомбардиром клубу 56 голів у 307 матчах у всіх турнірах.

Мбаппе, я пишу тобі листа...