У матчі 15-го туру УПЛ Минай на своєму полі поступився Кривбасу (0:1), зазнавши вже дев'ятої поразки в сезоні. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Желько Любеновіч дебютував на посаді головного тренера Миная матчем з Кривбасом. На сербського фахівця була покладена надскладна місія – рятувати закарпатців від вильоту, адже після 14-ти турів команда не здобула жодної перемоги і животіла на останній сходинці турнірної таблиці з жалюгідними 6-ма очками.

Своєю чергою Кривбас розглядав Минай як грушу для биття – команда Юрія Вернидуба в останніх двох матчах пригальмувала переможну ходу, зігравши унічию з Поліссям і програвши Динамо, тож могла сповна реабілітуватись перед уболівальниками.

Окрім того, була у стосунках двох наставників і своя цікава історія – свого часу Любеновіч був улюбленцем Вернидуба у Зорі і за кількістю проведених матчів поступився лише Олександру Караваєву. Тож своєрідна битва Давида з Голіафом обіцяла бути цікавою.

На 6-й хвилині Кривбас заробив небезпечний штрафний за фол Дмитрука, але Бандура потягнув удар під ближню стійку після того, як стінка з гравців Миная боягузливо розступилась. Гості володіли значною перевагою, але зробити щось осмислене біля воріт суперника не вдавалось. На 14-й хвилині другого удару у площину воріт завдав Задерака, ціливши з лінії штрафного – знову у руки Бандурі. За трохи Вишневський спробував пробити у падінні через себе – красиво, ефектно, але неефективно.

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В середині тайму господарі видали непогані декілька хвилин, які завершились ударом Дмитрука над поперечиною. У відповідь Кожушко увірвався у штрафний суперника, Бандура побіг обігрувати, але програв дуель, Олег вже у падінні зумів прострілити в район одинадцятиметрової позначки, і лише тоді арбітр свиснув офсайд. Чудовий шанс забити змарнував Кожушко, зігравши на добиванні після сумбуру у штрафному Миная – Бандура знову опинився там, куди летів м'яч.

На 30-й хвилині Чуєв поклав Кожушка на газон і Кривбас здобув черговий небезпечний штрафний. Іліч закручував у дальній кут і знову Бандура у падінні дістав і перевів на кутовий. Бізімана після стандарту пробив повз праву стійку. На останніх хвилинах першого тайму Іліч знову пробивав зі штрафного і вже вкотре Бандура врятував "лисів".

На 54-й хвилині Минай мав найреальніший шанс забити: Гечев віддав зрячу передачу на Твердохліба з правого флангу і Єгор метрів з 14-ти примудрився не влучити у ворота. За трохи Петько не зумів завдати удару після навісу з кутового – півзахиснику Миная буквально зняли м'яч з голови.

На 64-й хвилині Кривбас таки дотис суперника: Дібанго з лівого флангу виконав подачу на дальню стійку, Кузик головою скинув у центр на Кожушка. Той в дотик віддав на Блізніченка (який тільки-но вийшов на заміну) і Віктор потужно пробив. Бандура у стрибку зачепив м'яч, але той все одно влетів у сітку – 0:1. За трохи момент створили Понєдєльнік та Кожушко: подача з лівого флангу мала завершуватися результативним ударом, але Олег не влучив по м'ячу.

На 82-й хвилині Кораблін зі штрафного навішував у воротарський, але вийшов удар, який забрав Кліщук. За трохи Вакулко, який вийшов на останні 15 хвилин, примудрився заробити другу жовту картку (влучивши Нємчанінову ліктем у обличчя) і залишив Кривбас у меншості. Однак, скористатись чисельною більшістю закарпатці не зуміли.

Перемога принесла Кривбасу 30 очок і підняла на першу сходинку турнірної таблиці, Минай з 6-ма пунктами залишився останнім.

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