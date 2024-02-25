Український нападник МФК Металург Глєб Толок продовжить кар'єру у Дунайскій Стреді, повідомляє прес-служба запорізького клубу.

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18-річний форвард виступатиме за словацький клуб на правах оренди. Угода розрахована до кінця поточного року.

Нагадаємо, Толок – вихованець МФК Металург. У поточному сезоні за головну команду запоріжців у Першій лізі провів 6 матчів (1 м'яч), за другу команду у Другій лізі оформив 4 голи і 1 асист в 11 поєдинках. Transfermarkt оцінює його у 10 тисяч євро.

До слова, Глєб стане вже четвертим українцем у словацькому клубі – раніше туди перейшли Тарас Качараба та Ігор Харатін, а спортивним директором є Гліб Платов.

Дунайска Стреда після 20-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Словаччини на четвертій сходинці, набравши 35 очок.

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