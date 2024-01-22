Український форвард Микола Гайдучик продовжив контракт з Вересом, повідомляє офіційний сайт рівненської команди.

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24-річний нападник виступатиме за "червоно-чорних" щонайменше ще 2,5 роки – до 30 червня 2026 року.

До слова, Гайдучик – вихованець Вереса, за який і дебютував на професіональному рівні у березні 2021 року у кубковому матчі проти Зорі. Виступав в оренді за Ужгород. Загалом провів за рівнян 64 матчі, в яких забив 7 голів.

У поточному сезоні оформив 2 м'ячі і віддав 1 асист у 17 поєдинках. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

Нагадаємо, Верес на зимову паузу пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 12 очок. Свій перший офіційний поєдинок навесні рівняни проведуть проти Колоса.

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