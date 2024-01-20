Півзахисник Вереса Дмитро Годя отримає нагоду на зимових зборах після жорсткого покарання з боку керівництва.

Годю помітили на матчі Вереса проти Металіста 1925 у ролі болбоя, що спричинило чималий резонанс, адже гравця називали "рівненським Мессі" та могли зробити рекордним трансфером. Втім, за інформацією ТаТоТаке, Дмитра вже повернули до першої команди.

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Зазначається, що Годя вирушив разом з делегацією Вереса на збори до Туреччини. Додамо, що після проваленого трансферу в Карпати Дмитра перевели до юнацької команди Вереса. На рішення босів клубу перевести Годю до першої команди могла вплинути думка нового наставника рівненців Олега Шандрука.

Нагадаємо, Годя – вихованець закарпатського футболу. На професіональному рівні дебютував за угорську Кішварду. До Вереса приєднався у жовтні 2022 року. Минулого сезону вперше зіграв в УПЛ. У поточній першості провів за головну команду рівнян 2 матчі.

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