Украинский форвард Николай Гайдучик продлил контракт с Вересом, сообщает официальный сайт ровенской команды.

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24-летний нападающий будет выступать за "красно-черных" как минимум еще 2,5 года – до 30 июня 2026-го.

К слову, Гайдучик – воспитанник Вереса, за который и дебютировал на профессиональном уровне в марте 2021 года в кубковом матче против Зари. Выступал в аренде за Ужгород. Всего провел за ровенчан 64 матча, в которых забил 7 голов.

В текущем сезоне оформил 2 мяча и отдал 1 ассист в 17 поединках. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

Напомним, Верес на зимнюю паузу ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков. Свой первый официальный поединок весной ровенчане проведут против Колоса.

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