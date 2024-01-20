"Шахтар не те, що виходить на свої класичні оберти, але виглядає доволі солідно. Полісся збільшило бюджет, як і ЛНЗ та Металіст 1925 – у них спочатку було 3,5 мільйони.

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Деякі клуби навпаки понизили доходи і витрати – наприклад, в СК Дніпро-1 минулого сезону було більше. Як і у Ворскли, в якої на початку чемпіонату було десь 8-9 млн. Колос та Кривбас залишились при своїх", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, після першої половини сезону Шахтар йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, Динамо – шостим, а лідирують Кривбас та СК Дніпро-1.

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