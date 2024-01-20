Майже 40 млн євро різниці – журналіст озвучив оновлені бюджети клубів УПЛ
Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про фінансову складову клубів елітного дивізіону чемпіонату України.
"Шахтар не те, що виходить на свої класичні оберти, але виглядає доволі солідно. Полісся збільшило бюджет, як і ЛНЗ та Металіст 1925 – у них спочатку було 3,5 мільйони.
Шахтар відправив двох гравців з досвідом в Лізі чемпіонів у команду U-17 – джерело розкрило прізвища вигнанців
Деякі клуби навпаки понизили доходи і витрати – наприклад, в СК Дніпро-1 минулого сезону було більше. Як і у Ворскли, в якої на початку чемпіонату було десь 8-9 млн. Колос та Кривбас залишились при своїх", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, після першої половини сезону Шахтар йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, Динамо – шостим, а лідирують Кривбас та СК Дніпро-1.
У Шахтарі не дали закінчити розпочате, у Греції – зв'язали руки: топ-менеджер підійматиме клуб розчарованих українців