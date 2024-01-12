Верес оголосив про перший зимовий трансфер – новачок ще не грав у сезоні 2023/24
21:14 - Читать на русском
Захисник Максим Сміян став першим підсиленням Вереса у зимове трансферне вікно.
Верес на своєму офіційному сайті повідомив про підписання 21-річного Максима Сміяна.
Верес оголосив про відхід гравця
Із гравцем уклали 3-річний контракт. Сміян провів першу половину сезону в Зорі, але не зіграв жодного матчу через те, що тривалий час перебував на лікарняному (гравець хворів на симфізит).
Додамо, що Максим зіграв у 9 матчах за Зорю минулого сезону, але результативними діями не відзначався. Сміян виступає на позиції лівого захисника, та є вихованцем київської ДЮСШ №15 та луганської Зорі
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