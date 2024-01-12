Верес на своєму офіційному сайті повідомив про підписання 21-річного Максима Сміяна.

Верес оголосив про відхід гравця

Із гравцем уклали 3-річний контракт. Сміян провів першу половину сезону в Зорі, але не зіграв жодного матчу через те, що тривалий час перебував на лікарняному (гравець хворів на симфізит).

Додамо, що Максим зіграв у 9 матчах за Зорю минулого сезону, але результативними діями не відзначався. Сміян виступає на позиції лівого захисника, та є вихованцем київської ДЮСШ №15 та луганської Зорі

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