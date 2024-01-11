Верес вирішив не продовжувати співпрацю із Романом Гагуном, контракт якого завершився 31 грудня 2023 року, повідомляє офіційний сайт рівненців.

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Останнім часом захисник не грав через травму, відновлюючись після перелому ноги, хоча встиг зіграти за Верес у 7 матчах цього сезону, відзначившись 1 асистом.

Свою кар'єру Гагун розпочинав у Темпі (Шепетівка), також встиг пограти за грузинську Лазіку, Говерлу 2, Агробізнес та Рух.

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