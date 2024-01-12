Верес на своем официальном сайте сообщил о подписании 21-летнего Максима Смияна.

Верес объявил об уходе игрока

С игроком заключили 3-летний контракт. Смиян провел первую часть сезона в Заре, но не сыграл ни одного матча из-за того, что длительное время находился на больничном (игрок болел симфизитом).

Добавим, что Максим сыграл в 9 матчах за Зарю в прошлом сезоне, но результативными действиями не отличался. Смеян выступает на позиции левого защитника, и является воспитанником киевской ДЮСШ №15 и луганской Зари.

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