Олександр Шовковський позбавлений приставки "виконувач обов'язків" та став повноцінним головним тренером, інформує прес-служба київського клубу. Про всі подробиці буде повідомлено згодом.

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Шовковський підхопив команду на початку листопада після поразки Шахтарю і відставки Мірчі Луческу. Зміна тренера пішла на користь Динамо – чотири перемоги поспіль над Кривбасом, Рухом, Металістом 1925 і Оболонню. Інсайдери заздалегідь попереджали про рішення Ігоря Сурікса зберегти Шовковського, для якого це буде перший повноцінний досвід роботи головним.

Нагадаємо, Динамо вилетіло з єврокубків і Кубка України, тому в другій половині сезону зосередиться виключно на чемпіонаті. Наразі кияни посідають лише п'яту сходинку, але за втраченими очками є "тіньовими" лідерами таблиці разом з Шахтарем.

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