Динамо офіційно оголосило ім'я постійного головного тренера
Динамо після завершення першої половини сезону ухвалило логічне рішення щодо призначення головного тренера.
Олександр Шовковський позбавлений приставки "виконувач обов'язків" та став повноцінним головним тренером, інформує прес-служба київського клубу. Про всі подробиці буде повідомлено згодом.
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Шовковський підхопив команду на початку листопада після поразки Шахтарю і відставки Мірчі Луческу. Зміна тренера пішла на користь Динамо – чотири перемоги поспіль над Кривбасом, Рухом, Металістом 1925 і Оболонню. Інсайдери заздалегідь попереджали про рішення Ігоря Сурікса зберегти Шовковського, для якого це буде перший повноцінний досвід роботи головним.
Нагадаємо, Динамо вилетіло з єврокубків і Кубка України, тому в другій половині сезону зосередиться виключно на чемпіонаті. Наразі кияни посідають лише п'яту сходинку, але за втраченими очками є "тіньовими" лідерами таблиці разом з Шахтарем.
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