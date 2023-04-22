Верес перед матчем з Минаєм не перемагав 10 матчів поспіль і перетворився у борця за виживання У минулому турі рівняни влаштували рекордну перестрілку з Металістом 1925. Натомість закарпатці несподівано здолали Кривбас і випереджали команду Вірта на одне очко.

Стартові хвилини запам'ятались хіба що великою кількістю боротьби в центрі поля. Минай організував свої напівмоменти на рівному місці. Спочатку Нємчанінов розім'яв Ющишина підступним прострілом з лівого флангу, а згодом Гечев пробив над поперечкою. Вересу вдалося розіграти непогану комбінацію, проте Станіслав Шарай з близької відстані не зумів переправити м'яч у ворота.

В середині першого тайму Кравчук ледь не організував автогол з центру поля. Захисник Миная сильно віддав назад, а Бандура курйозно пропустив м'яч під ногою. Сфера дивом розминулась з лівою стійкою. Вже незабаром кіпер Миная вийшов на перехоплення, ризикуючи зіграти руками за межами карного. Вірт одразу ж почав протестувати, але марно. Повтори теж не дали однозначної відповіді. Ющишин парирував потужний постріл Кравчука зі штрафного, а Бандура перевів на кутовий класний удар Блізніченка. Тож на перерву команди пішли без забитих м'ячів.

Попри ігрову перевагу закарпатців на початку другого тайму, рахунок вдалося відкрити Вересу. Після передачі Пасіча м'яч відскочив до Блізніченка, а той невідпорно пробив у правий від Бандури кут. Однак, вже через чотири хвилини Твердохліб відновив паритет, замкнувши елегантний пас Вишневського на дальній стійці. Майже відразу Минай міг забивати вдруге, проте той же Вишневський не скористався помилкою Ющишина на виході і пробив над поперечкою.

Верес провів завершальні хвилини в атаках. Шестаков не поцілив у рамку, а Пасіч запоров переспективний контрвипад, пробивши поруч з хрестовиною, хоча в тому епізоді напрошувалась передача. Вже у компенсований час Бандура врятував після удару Шарая в ближній. У підсумку команда Вірта не зуміла перемогта в 11 матчі УПЛ поспіль – це абсолютний антирекорд Вереса. Рівняни залишились на 12 місці, а Минай завдяки набраному очку піднявся на 10 сходинку, випередивши Металіст 1925 за додатковими показниками.

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