Команди підійшли до протистояння з діаметрально протилежним настроєм. Ворскла в останніх двох зустрічах значно покращила свою статистику і турнірне становище, здобувши дві перемоги поспіль (над Інгульцем і Чорноморцем). В свою чергу, безвиграшна серія Металіста тривала вже чотирнадцять матчів...

Форвард Ворскли може перебратися у чемпіонат Німеччини

Господарі прогнозовано з першиїх хвилин притисли суперника біля їхнього штрафного майданчика, однак особливих моментів не створювали. Запам'ятався лише невлучний дальній удар Челядіна. Натомість перша контратака харків'ян призвела до успіху: Ісенко небезпечно зіграв на виході, врізавши кулаком у голову Демченку. Пенальті чітко реалізував Бойчук – 0:1.

Ворскла швидко прийшла до тями і кинулась відігруватись. Сефері залишив м'яч під удар Челядіну перед чужим штрафним, але той пробив значно вище. Олійник з правого флангу прострілював на Степанюка – останній не встиг завершити головою. Згодом Скляр бив метрів з десяти, але Єрмолов встиг скластися та врятував Металіст. Бацула закручував м'яч під поперечину – знову вище воріт.

В середині тайму арбітр призначив одинадцятиметровий вже у ворота харків'ян: Феліпе прострілив з правого флангу, а Мізюк прямо у воротарському завалив Степанюка. Єрмолов вгадав напрямок удару від Сефері і навіть зачепив сферу руками, але врятувати не зумів – албанець забив свій 10-й гол у поточному сезоні. Не минуло і 5 хвилин, як Омельченко втретє показав на позначку за фол останньої надії від Єрмолова на Степанюку. Таулант знову підійшов до м'яча, але цього разу перехитрити кіпера Металіста не зумів – Даніїл у стрибку потягнув сферу з лівого кута.

На останній хвилині арбітр призначив вже четверий, доволі суперечливий пенальті: Демченко був першим на м'ячі, але Челядін з криками відлетів від суперника, немов пружина. Цього разу Сефері з позначки не схибив, обійшовши Буяльського у таблиці бомбардирів. Вже у наступній атаці Феліпе практично зняв всі питання щодо переможця, забивши "гол у роздягальню".

Другий тайм ледь не стартував з гола: Сефері бив вдотик після подачі з правого флангу, але Єрмолов виручив і зреагував на удар практично впритул. До честі Металіста, підопічні Періци Огнєновіча не покинули грати попри, здавалось, безнадійний результат, але Ворскла дуже щільно оборонялась, не залишаючи шансів супернику. Згодом албанець класно виводив Степанюка на ворота, але Руслану не вистачило зовсім трохи, аби результативно замкнути.

Два поспіль моменти у відповідь мав Прядун. Спочатку пробити йому завадили захисники, але він заробив кутовий. А вже після подачі зі стандарту Максим головою замкнув вище воріт.

В середині другої сорокап'ятихвилинки команди обмінялись моментами. Спочатку Степанюк з правого флангу прострілював на Сефері, але Металіст врятував Єрмолов. У відповідь Ралюченко бив у лівий кут, проте Ісенко потягнув у стрибку.

За десять хвилин до завершення матчу Романюк закрутив інтригу: захисник харків'ян отримав передачу на правому фланзі, увірвався у штрафний і потужно пробив у дальній кут – 3:2. Гол додав крил харків'янам і за мить все той же Романюк ледь не оформив дубль – сфера підступно просвистіла у сантиметрах повз ліву стійку.

Перемога принесла Ворсклі 29-очок і сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ, Металіст з 19-ма пунктами п'ятнадцятий (безвиграшна серія харків'ян сягнула п'ятнадцяти матчів).

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