У матчі 21-го туру УПЛ харків'яни в Ужгороді розійшлись миром з рівнянами. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Верес попри надмірну зарядженість в останніх матчах і доволі симпатичну гру не знав смаку перемог вже у дев'яти поєдинках поспіль. Нефарт Юрія Вірта і компанії може коштувати команді місця в еліті – "червоно-чорні" опустились у турнірній таблиці УПЛ вже на чотирнадцяту сходинку. Ще гіршим було становище у Металіста, який востаннє брав три очки ще у середині жовтня минулого року і йшов передостаннім. Битва за виживання в Ужгороді обіцяла бути гарячою.

Колос на виїзді здолав Інгулець і впритул наблизився до зони єврокубків – магія Ковальця знову не спрацювала

Перший момент створили гості: Геннадій Пасіч пробивав здалеку – повз ворота. На 6-й хвилині стрімка атака вдалась харків'янам правим флангом: Бойчук на лінії посадив суперника на п'яту точку, віддав на Романюка, який довгим навісом перевів м'яч на дальню стійку. Картушов вирішив не зупиняти сферу і з льоту замкнув під руку Когуту. Не минуло і п'яти хвилин як Металіст забив вдруге: після подачі з кутового Чідомере пробив, Когут перевів м'яч у стійку, але Порох зумів з метра добити круглого у сітку – 2:0.

Рясний дощ та град не дозволяли Вересу комбінувати, однак допомогли відігратись. Мизюк сфолив на Гайдучику і арбітр призначив пенальті, якій чітко реалізував Блізніченко. За трохи Шарай зрівняв рахунок, замкнувши простріл у штрафний ударом у кут воріт.

Гольове божевілля продовжив Прядун, який через дві хвилини знову вивів Металіст вперед. Гайдучик згодом міг робити рахунок 3:3, але з вигідної позиції не зумів закрутити м'яч під стійку. За десять хвилин до завершення тайму Хондак таки зумів відновити статус-кво, переправивши сферу у сітку після подачі з кутового. Однак у наступній атаці Бойчук закрутив круглого у дев'ятку, зробивши рахунок 4:3.

Після відпочинку Верес знову відігрався: Владислав Шарай виперед захисників після навісу Кльоца і головою увігнав м'яч у сітку. За мить ледь не забив Блізніченко – Єрмолов не без проблем перевів на кутовий. На 58-й хвилині м'яч влучив у руку Чайковському і Андрій реабілізувався за попередній епізод, з позначки вивівши Верес вперед вперше у цьому матчі. В середині другого тайму Кльоц стріляв з-за меж штрафного майданчика – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Попри певну перевагу Вереса Металіст знову відігрався – Наумець, який вийшов на заміну, зумів добити сферу у лівий кут. 5:5 – і це рекордна нічия в УПЛ і четвертий випадок в історії, коли було забито 10 голів у матчі. На останній хвилині Єрмолов відверто врятував харків'ян від шостого гола, відбивши удар Дахновського у ближній кут!

Як наслідок, Верес набрав 20 очок і піднявся на тринадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Металіст з 19-ма пунктами залишився п'ятнадцятим.

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х