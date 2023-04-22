Верес перед матчем с Минаем не побеждал 10 матчей подряд и превратился в борца за выживание В прошлом туре ровенчане устроили рекордную перестрелку с Металлистом 1925. Тогда как закарпатцы неожиданно одолели Кривбасс и опережали команду Вирта на одно очко.

Стартовые минуты запомнились разве что большим количеством борьбы в центре поля. Минай организовал свои полумоменты на ровном месте. Сначала Немчанинов размял Ющишина коварным прострелом с левого фланга, а затем Гечев пробил над перекладиной. Вересу удалось разыграть неплохую комбинацию, однако Станислав Шарай с близкого расстояния не сумел переправить мяч в ворота.

В середине первого тайма Кравчук едва не организовал автогол из центра поля. Защитник Миная сильно отдал назад, а Бандура курьезно пропустил мяч под ногой. Сфера чудом разошлась с левой стойкой. Вскоре кипер Миная вышел на перехват, рискуя сыграть руками за пределами штрафной. Вирт сразу же начал протестовать, но зря. Повторы тоже не дали однозначного ответа. Ющишин парировал мощный выстрел Кравчука из штрафной, а Бандура перевел на угловой классный удар Близниченко. На перерыв команды ушли без забитых мячей.

Несмотря на игровое преимущество закарпатцев в начале второго тайма, счет удалось открыть Вересу. После передачи Пасича мяч отскочил к Близниченко, а тот неотразимо пробил в правый от Бандуры угол. Однако уже через четыре минуты Твердохлеб восстановил паритет, замкнув элегантный пас Вишневского на дальней стойке. Почти сразу Минай мог забивать снова, однако тот же Вишневский не воспользовался ошибкой Ющишина на выходе и пробил над поперечиной.

Верес провел заключительные минуты в атаках. Шестаков не попал в рамку, а Пасич запорил переспективный контрвыпад, пробив рядом с крестовиной, хотя в том эпизоде напрашивалась передача. Уже в компенсированное время Бандура спас после удара Шарая в ближний. В итоге команда Вирта не сумела победить в 11 матче УПЛ подряд – это абсолютный антирекорд Вереса. Ровенчане остались на 12 месте, а Минай благодаря набранному очку поднялся на 10 строчку, опередив Металлист 1925 по дополнительным показателям.

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