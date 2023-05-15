Рівненський клуб хоче раз і назавжди покінчити з упередженим суддівством у домашніх матчах.

"Верес запитав в УАФ, чи можуть вони зробити спеціальну кімнату та встановити VAR у себе на стадіоні.

Сабо розніс УПЛ за відсутність VAR на матчах претендентів на чемпіонство: "Невже у них немає грошей?"

Це може взагалі бути перша в українському футболі історія. Економічно це достатньо вигідно. Замовлення однієї машини VAR – 120 тисяч гривень. Наскільки я знаю, Верес вже отримав добро від УАФ це зробити", – повідомив головний редактор ПРОФУТБОЛ Digital Володимир Звєров.

Нагадаємо, після 26-ти турів Верес у турнірній таблиці УПЛ з 27-ма очками йде десятим. Від зони вильоту його відділяє 1 пункт.

Верес мінімально переміг Металіст 1925, перервавши серію з двох невдач поспіль