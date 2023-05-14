– Чому навесні в УПЛ багато суддівських скандалів і чи впливає це на розстановку сил в турнірній таблиці?

– Дійсно, суддівство, на жаль, зараз на першому плані. Ми всі вже запам'ятали прізвища арбітрів, адже вони припускаються серйозних помилок.

Циганик – про суддівські скандали в УПЛ: "Ніхто з лідерів не хоче, щоб на їхніх матчах працював VAR"

Я не знаю, що будуть робити в УПЛ з суддівством, але це не може так продовжуватись. То помилково призначають пенальті, то дають червоні картки... Судді мають виходити на поле і судити те, що є, а не просто свистіти.

– Матчі претендентів на чемпіонство мають проходити за присутності системи VAR?

– Обов'язково. І в цьому питанні навіть не може бути іншого рішення. Але ті рефері, які працюють на VAR, теж мають бути чесними – коли буде суперечлива ситуація, щоб усе правильно вирішили. І це дивно, що зараз у матчі СК Дніпро-1 з Олександрією не було VAR.

– Як ви ставитесь до того, що клуби самі вирішили придбати системи VAR?

– Я днями прочитав, що Шахтар купить системи VAR і передасть УПЛ. Якщо чесно, я з цього посміявся, адже це нічого не змінить. В УПЛ самостійно визначають, де бути тому VAR. І взагалі це ганьба, що клуби купують ці системи – невже у УПЛ немає грошей? А ці клуби, які купують – молодці, адже всі хто переживають за український футбол, хочуть щоб гра була чесною", – сказав Сабо в коментарі Terrikon.

Нагадаємо, Шахтар після 26-ти турів продовжує лідирувати у чемпіонаті України – "гірники" випереджають СК Дніпро-1 на 5 очок (дніпряни свій поєдинок проти Миная проведуть у понеділок, 15 травня).

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