Верес готовится воплотить революционное решение на своем стадионе – клуб уже получил добро от УАФ
Ровенский клуб хочет раз и навсегда покончить с предвзятым судейством в домашних матчах.
"Верес спросил у УАФ, могут ли они сделать специальную комнату и установить VAR у себя на стадионе.
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Это может вообще быть первая в украинском футболе история. Экономически это достаточно выгодно. Заказ одной машины VAR – 120 тысяч гривен. Насколько я знаю, Верес уже получил добро от УАФ это сделать", – сообщил главный редактор ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов.
Напомним, после 26-ти туров Верес в турнирной таблице УПЛ с 27-ю очками идет десятым. От зоны вылета его отделяет 1 пункт.
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