Верес і Динамо зіграють у Києві в 14-му турі Прем'єр-ліги 2022/23. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Верес – Динамо

21 листопада, 14:00. Київ, стадіон Динамо імені Валерія Лобановського.

Головний арбітр: Ярослав Козик.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Номінальним господарем поєдинку 14-го туру є Верес, але матч відбудеться на столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Рівненський клуб влаштував справжню епопею, прагнучи зіграти з "біло-синіми" на Авангарді за присутності уболівальників. Дозволу на проведення матчу з глядачами отримати не вдалося, але "народний клуб" пішов іншим шляхом, звернувшись до Динамо з проханням зіграти в Києві, а зустріч другого кола – у Рівному. Задум спрацював – як наслідок, команда Мірчі Луческу номінально виїзний поєдинок зіграє вдома. Чергового переїзду, про які восени так часто говорив тренер Динамо, вдалося уникнути.

Динамо – Металіст: визначились дата і місце проведення перенесеного матчу УПЛ

Впродовж останнього місяця київська команда покращила своє турнірне становище. "Біло-сині" виграли 4 із 5-ти останніх матчів УПЛ, втративши очки тільки з Колосом. Як наслідок, Динамо піднялося вже на третє місце турнірної таблиці, але перемога Зорі над Олександрією дозволила луганцям знову відірватися від команди Луческу. Кияни відстають від підопічних Патріка ван Леувена на три очки, але зіграли на матч менше. Шахтар відірвався на 4 пункти – відповідно, перемога над Вересом наблизить Динамо до "гірників", які матимуть ще гру в запасі.

Що стосується Вереса, то рівненська команда посідає 7 місце, маючи 17 очок у 13-ти матчах. Перемога над Динамо дозволить підопічним Юрія Вірта наблизитися до єврокубкової зони на відстань трьох балів. Втім, "народна команда" переживає серйозне піке, програвши 4 із 5-ти останніх матчів, не забивши у трьох із них. Лише кризовий на той момент Металіст 1925 не зміг взяти очки з Вересом, зазнавши розгрому. Зоря, Колос, Шахтар і Олександрія рівненську команду переграли.

Верес у своїй історії лише раз обігрував Динамо. Це трапилося у лютому 2018-го – тоді на Арені Львів рівненська команда здолала киян з рахунком 3:1. Загалом команди зіграли між собою 14 поєдинків, один із яких завершився перемогою "біло-синіх" 7:0. Це найбільша поразка в історії Вереса. Рівняни із 14-ти поєдинків проти Динамо не програли лише в 4-х.

Мірча Луческу, як і раніше, не може розраховувати на травмованих Шапаренка, Бойка та Супрягу, проте на цьому проблеми (кадрові, але не ігрові) Динамо закінчуються – Сидорчук і Попов повертаються після дискваліфікації.

У Вереса не зіграє дискваліфікований Геннадій Пасіч, а участь Станіслава Шарая поки під питанням. Тиждень тому він травмувався у матчі з Олександрією і на кілька хвилин втратив свідомість на лаві запасних. За останньою інформацією, з ним усе гаразд, але не факт, що Юрій Вірт ризикуватиме своїм підопічним.

Кадрова ситуація

Травмовані: С. Шарай – Шапаренко, Бойко, Супряга

Дискваліфіковані: Г. Пасіч

Орієнтовні склади на матч Верес – Динамо

Верес: Когут – Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч – Кучеров, Кльоц – Дахновський, Лебеденко, В. Шарай – Гайдучик.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Лонвейк – Ванат.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Якщо на старті чемпіонату Верес мав би значно більше шансів на успіх у грі з втомленим єврокубками Динамо, то зараз їх не так багато. "Біло-сині" останнім часом дещо додали (принаймні, у результатах), а з урахуванням проведення гри в Києві динамівці зекономили ще й сили, яких, за словами Мірчі Луческу, дуже бракує. Верес вдало почав сезон, але зараз переживає невдалу смугу. Попри всі проблеми, саме команда Луческу є фаворитом поєдинку, але легкою прогулянкою матч навряд чи стане.

Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи