Стало відомо, де і коли відбудеться поєдинок 8-го туру чемпіонату України між київською та харківською командами.

Гра мала відбутись ще 20 жовтня о 17:00, проте через неозвучені причини була перенесена на невизначений термін. Були думки, що матч відбудеться вже аж наступного року, але, схоже, його проведуть ще до зими.

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Як повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside, зустріч киян і харків'ян відбудеться 30 листопада, тобто наступної середи, на стадіоні Динамо імені В. Лобановського. Це буде останній матч Динамо у 2022-му.

Наразі команда Мірчі Луческу йде четвертою у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 23 залікові бали. Металіст розташувався десятим з 15 очками.

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