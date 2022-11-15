Поєдинок 14-го туру Прем'єр-ліги відбудеться не в Рівному, а в Києві. Клопотання Вереса таки задовольнили.

Спершу матч УПЛ планували зіграти на Авангарді в Рівному, але Верес звернувся до Динамо з проханням змінити фактичне місце проведення гри.

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Кияни погодилися, а УПЛ визнала фактичним господарем матчу саме Динамо. Матч Верес – Динамо зіграють 21 листопада у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Поєдинок між молодіжними командами теж пройде у столиці України, інформує офіційний сайт рівненського клубу.

Відповідно, матч другого кола, у 29-му турі УПЛ, буде зіграний на рівненському Авангарді. Верес сподівається, що на той час поєдинки чемпіонату України вже можна буде проводити з уболівальниками.

Нагадаємо, Динамо посідає 5 місце в УПЛ, набравши 20 очок у 11-ти матчах. У Вереса 13 поєдинків, 17 балів і 6 позиція.