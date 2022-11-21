Верес – Динамо

21 ноября, 14:00. Киев, стадион Динамо имени Валерия Лобановского.

Главный арбитр: Ярослав Козык.

Прямая трансляция на Setanta Sports.

Номинальным хозяином поединка 14 тура является Верес, но матч состоится на столичном стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Ровенский клуб устроил настоящую эпопею, стремясь сыграть с "бело-синими" на Авангарде в присутствии болельщиков. Разрешения на проведение матча со зрителями получить не удалось, но "народный клуб" пошел другим путем, обратившись в Динамо с просьбой сыграть в Киеве, а встречу второго круга – в Ровно. Замысел сработал – как следствие, команда Мирчи Луческу номинально выездной поединок сыграет дома. Очередного переезда, о которых осенью так часто говорил тренер Динамо, удалось избежать.

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В последний месяц киевская команда улучшила свое турнирное положение. "Бело-синие" выиграли 4 из 5-ти последних матчей УПЛ, потеряв очки только с Колосом. Как следствие, Динамо поднялось уже на третье место турнирной таблицы, но победа Зари над Александрией позволила луганцам снова оторваться от команды Луческу. Киевляне отстают от подопечных Патрика ван Леувена на три очка, но сыграли на матч меньше. Шахтер оторвался на 4 пункта – соответственно, победа над Вересом приблизит Динамо к "горнякам", которые будут иметь еще игру в запасе.

Что касается Вереса, то ровенская команда занимает 7 место, имея 17 очков в 13-ти матчах. Победа над Динамо позволит подопечным Юрия Вирта приблизиться к еврокубковой зоне на расстояние трех баллов. Впрочем, "народная команда" переживает серьезное пике, проиграв 4 из 5-ти последних матчей, не забив в трех из них. Лишь кризисный на тот момент Металлист 1925 не смог взять очки с Вересом, потерпев разгром. Заря, Колос, Шахтер и Александрия ровенскую команду обыграли.

Верес в своей истории лишь раз обыгрывал Динамо. Это случилось в феврале 2018-го – тогда на Арене Львов ровенская команда одолела киевлян со счетом 3:1. В общей сложности команды сыграли между собой 14 поединков, один из которых завершился победой "бело-синих" 7:0. Это самое большое поражение в истории Вереса. Ровенчане из 14-ти поединков против Динамо не проиграли лишь в 4-х.

Мирча Луческу по-прежнему не может рассчитывать на травмированных Шапаренко, Бойко и Супрягу, однако на этом проблемы (кадровые, но не игровые) Динамо заканчиваются – Сидорчук и Попов возвращаются после дисквалификации.

У Вереса не сыграет дисквалифицированный Геннадий Пасич, а участие Станислава Шарая пока под вопросом. Неделю назад он травмировался в матче с Александрией и на несколько минут упал в обморок на скамье запасных. По последней информации, с ним все хорошо, но не факт, что Юрий Вирт будет рисковать своим подопечным.

Кадровая ситуация

Травмированные: С. Шарай – Шапаренко, Бойко, Супряга

Дисквалифицированы: Г. Пасич

Ориентировочные составы на матч Верес – Динамо

Верес: Когут – Гагун, Мельник, Вовченко, Е. Пасич – Кучеров, Кльоц – Дахновский, Лебеденко, В. Шарай – Гайдучик.

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Лонвейк – Ванат.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Если на старте чемпионата Верес имел бы гораздо больше шансов на успех в игре с утомленным еврокубками Динамо, то сейчас их не так много. "Бело-синие" в последнее время несколько прибавили (по крайней мере, в результатах), а с учетом проведения игры в Киеве динамовцы сэкономили еще и силы, которых, по словам Мирчи Луческу, очень не хватает. Верес удачно начал сезон, но сейчас переживает черную полосу. Несмотря на все проблемы, именно команда Луческу является фаворитом поединка, но легкой прогулкой матч вряд ли станет.

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