Вердер після першого туру поразок не знав, здобувши спочатку дві перемоги, а потім – три нічиї з рахунком 1:1. Звісно ж, бременці бажали перервати безвиграшну серію. Благо, в суперниках був Кельн, який востаннє набирав одразу три очки аж у березні. "Музики" ще й грали в рідних стінах, тож статус фаворита був за ними.

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Втім, статуси в футбол не грають. Не дуже в нього бавились і футболісти – за першу годину команди провели всього по одному удару в площину. Найцікавішою подією до перерви стала травма голкіпера Хорна, якого змінив Цілер. Загалом, на полі було дуже нудно. Типовий матч п'ятниці, який не врятували б і вболівальники на трибунах.

Втім, на 67-й хвилині сталося диво – Кельн відкрив рахунок. Щоправда, це зробив "музика" Мойсандер, який замкнув подачу зі штрафного ударом по власних воротах. на табло замайоріли 0:1. Перша за вісім місяців перемога "цапів" була в 20-25 хвилинах гри, однак на 82-й більш активний Вердер зумів зрівняти з пенальті – його реалізував Біттенкур. Особливих шансів забити ще один гол у команд не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Таким чином, Вердер набрав 10 очок і піднявся на сьому позицію в турнірній таблиці. Кельн, маючи в актив лише 3 залікових бали, перебуває на шістнадцятій сходинці.

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