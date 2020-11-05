Барселона, Ювентус та Манчестер Сіті позмагаються між собою за Маркуса Тюрама, повідомляє Sport Witness.

Шахтар – Борусія М – 0:6 – відео голів та огляд матчу

Європейські гранди оцінили потужний виступ 23-річного француза у нинішньому розграші Ліги чемпіонів, де форвард відзначився дублем у ворота Реала (2:2), а також асистував у поєдинку проти Шахтаря (6:0).

Борусія М придбала Тюрама у французького Генгама влітку 2019-го за 9 млн євро, зараз transfermarkt оцінює гравця у 32 млн.

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