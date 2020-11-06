Вердер после первого тура поражений не знал, одержав сначала две победы, а затем – три ничьи со счётом 1:1. Конечно же, бременцы хотели прервать безвыигрышную серию. Благо, в соперниках был Кёльн, в последний раз набиравший сразу три очка аж в марте. "Музыканты" ещё и играли в родных стенах, поэтому статус фаворита был за ними.

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Впрочем, статусы в футбол не играют. Не очень в него играли и футболисты – за первый час команды провели всего по одному удару в створ. Самым интересным событием до перерыва стала травма голкипера Хорна, которого сменил Цилер. В целом, на поле было очень скучно. Типичный матч пятницы, который не спасли бы и болельщики на трибунах.

Впрочем, на 67-й минуте случилось чудо – Кёльн открыл счёт. Правда, это сделал "музыкант" Мойсандер, который замкнул подачу со штрафного ударом по собственным воротам. На табло загорелись 0:1. Первая за восемь месяцев победа "козлов" была в 20-25 минутах игры, однако на 82-й более активный Вердер сумел сравнять с пенальти – его реализовал Биттенкур. Шансов забить ещё один гол у команд не было, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью.

Таким образом, Вердер набрал 10 очков и поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице. Кёльн, имея в актив лишь 3 зачётных балла, находится на шестнадцатой строчке.

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