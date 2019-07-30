Вербіч: "Зробили" Шахтар раз, "зробимо" ще раз – треба чемпіонат вигравати

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч налаштований дати серйозний бій "гірникам" у сезоні 2019/20.

"Вітаю всіх з перемогою. Спасибі всім вболівальникам, прекрасна атмосфера, багато наших фанів. На початку матчу половина стадіону була за Шахтар, але потім всі підтримували нас, це просто красиво.

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Гармаш просто on fire. Він найкращий, серйозно. Після цього матчу найкращий. Ми "зробили" Шахтар і "зробимо" знову. Чемпіонат треба виграти в цьому році", – сказав Вербіч в коментарі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, кияни обіграли Шахтар у матчі за Суперкубок. Вже завтра, 31 липня, обидва гранди розпочнуть свої виступи в УПЛ 2019/20.

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