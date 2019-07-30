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Вербіч: "Зробили" Шахтар раз, "зробимо" ще раз – треба чемпіонат вигравати

09:16 342 Читать на русском
Вербіч: "Зробили" Шахтар раз, "зробимо" ще раз – треба чемпіонат вигравати
Мораєс і Вербіч / Фото сайту УПЛ

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч налаштований дати серйозний бій "гірникам" у сезоні 2019/20.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Вітаю всіх з перемогою. Спасибі всім вболівальникам, прекрасна атмосфера, багато наших фанів. На початку матчу половина стадіону була за Шахтар, але потім всі підтримували нас, це просто красиво.

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Гармаш просто on fire. Він найкращий, серйозно. Після цього матчу найкращий. Ми "зробили" Шахтар і "зробимо" знову. Чемпіонат треба виграти в цьому році", – сказав Вербіч в коментарі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, кияни обіграли Шахтар у матчі за Суперкубок. Вже завтра, 31 липня, обидва гранди розпочнуть свої виступи в УПЛ 2019/20.

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