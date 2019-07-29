Динамо – Шахтар: кияни встановили рекорд, здобувши першу вольову перемогу в історії Суперкубка України

Динамо перемогло Шахтар у Суперкубку України з рахунком 2:1.

Підопічні Олександра Хацкевича першими пропустили у матчі проти Шахтаря за Суперкубок України, але змогли виграти поєдинок в основний час (2:1).

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

Це перший подібний прецедент в 16-річній історії Суперкубку України. Раніше команди, які пропускали першими, або ж програвали матч, або здобували перемогу у серії післяматчевих пенальті, повідомляє "Команда №1".

Нагадаємо, Динамо здобуло перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок України з рахунком 2:1. Голами відзначались: Алан Патрік, Микита Бурда та Денис Гармаш.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком