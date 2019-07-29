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Динамо – Шахтар: кияни встановили рекорд, здобувши першу вольову перемогу в історії Суперкубка України

11:12 1353 Читать на русском
Динамо – Шахтар: кияни встановили рекорд, здобувши першу вольову перемогу в історії Суперкубка України
Динамо – тріумфатор Суперкубка України / Динамо

Динамо перемогло Шахтар у Суперкубку України з рахунком 2:1.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

Підопічні Олександра Хацкевича першими пропустили у матчі проти Шахтаря за Суперкубок України, але змогли виграти поєдинок в основний час (2:1).

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

Це перший подібний прецедент в 16-річній історії Суперкубку України. Раніше команди, які пропускали першими, або ж програвали матч, або здобували перемогу у серії післяматчевих пенальті, повідомляє "Команда №1".

Нагадаємо, Динамо здобуло перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок України з рахунком 2:1. Голами відзначались: Алан Патрік, Микита Бурда та Денис Гармаш.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком

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Динамо Динамо Суперкубок України Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар
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