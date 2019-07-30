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Вербич: "Сделали" Шахтер раз, "сделаем" еще раз – надо чемпионат выигрывать

09:16 113 Читати українською
Вербич: "Сделали" Шахтер раз, "сделаем" еще раз – надо чемпионат выигрывать
Мораес и Вербич / Фото сайта УПЛ

Хавбек Динамо Беньямин Вербич настроен дать серьезный бой "горнякам" в сезоне 2019/20.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Поздравляю всех с победой. Спасибо всем болельщикам, прекрасная атмосфера, много наших фанов. В начале матча половина стадиона была за Шахтер, но потом все поддерживали нас, это просто красиво.

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Гармаш просто on fire. Он лучший, серьезно. После этого матча лучший. Мы "сделали" Шахтер и "сделаем" снова. Чемпионат надо выиграть в этом году", – сказал Вербич в комментарии YouTube-каналу Динамо.

Напомним, киевляне обыграли Шахтер в матче за Суперкубок. Уже завтра, 31 июля, оба гранда начнут свои выступления в УПЛ 2019/20.

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