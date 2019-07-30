Вербич: "Сделали" Шахтер раз, "сделаем" еще раз – надо чемпионат выигрывать

Хавбек Динамо Беньямин Вербич настроен дать серьезный бой "горнякам" в сезоне 2019/20.

"Поздравляю всех с победой. Спасибо всем болельщикам, прекрасная атмосфера, много наших фанов. В начале матча половина стадиона была за Шахтер, но потом все поддерживали нас, это просто красиво.

Динамо – Шахтер: киевляне установили рекорд, одержав первую волевую победу в истории Суперкубка Украины

Гармаш просто on fire. Он лучший, серьезно. После этого матча лучший. Мы "сделали" Шахтер и "сделаем" снова. Чемпионат надо выиграть в этом году", – сказал Вербич в комментарии YouTube-каналу Динамо.

Напомним, киевляне обыграли Шахтер в матче за Суперкубок. Уже завтра, 31 июля, оба гранда начнут свои выступления в УПЛ 2019/20.

"Гармаш = Ди Канио": реакция соцсетей на триумф Динамо в матче за Суперкубок Украины-2019