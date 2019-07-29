"Гармаш = Ді Каніо": реакція соцмереж на тріумф Динамо в матчі за Суперкубок України-2019

Динамо обіграло Шахтар в матчі за Суперкубок України-2019. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на тріумф киян.

Шахтар традиційно більше володів м'ячем і створював більше небезпечних моментів. "Гірники" навіть пішли лідерами на перерву після гола Алана Патріка. Однак в другому таймі підопічні Олександра Хацкевича зуміли виправити ситуацію. Микита Бурда після розіграшу кутового відновив рівновагу, а пізніше Денис Гармаш встановив остаточний рахунок – 2:1 на користь Динамо.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

Президент УАФ Андрій Павелко привітав киян зі здобуттям 8-го Суперкубка у своїй історії і побажав успішно представити Україну в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

П'ятий президент України Петро Порошенко теж не залишив поза увагою тріумф команди Олександра Хацкевича.

️ «Динамо» – володар Суперкубку України!



Кияни обіграли «Шахтар» на стадіоні «Чорноморець».



Молодці, хлопці! Щиро вітаю з перемогою! pic.twitter.com/qPmQNcXudG — Петро Порошенко (@poroshenko) July 28, 2019

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков наголосив, що навіть "другорядність" трофею не може нівелювати радості від його завоювання.

Да, ни о чем, да, трофей второстепенный, да, сезон будет решаться в августе. Но если у вас есть друзья, болеющие за "Шахтер", то вы меня очень хорошо понимаете как минимум этим вечером)))) — Artem Frankov (@frankov11) July 28, 2019

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком

Екс-вінгер Динамо Андрій Ярмоленко, який зараз виступає за лондонський Вест Хем, також порадів за своїх колишніх одноклубників.

Журналіст Артур Валерко зібрав статистичні дані, які демонструють, що вчорашня зустріч виправдала тенденції протистояння грандів у Суперкубку України.

Історично #Суперкубок України - непоганий виставковий матч.

- лише один випадок без голів

- середня результативність 2,6 гола за гру

- середня відвідуваність 27905 (!) глядачів за матч

Останнє, що лишилося від колишньої величі. Руїна "колізею" та "парфенону" українського футболу — Artur Valerko (@ArchieValerko) July 28, 2019

"Він повертається додому", – радіє блогер Михайло Смоловий.

Літри шампанського, запальні пісні та футболка Гармаша – як Динамо святкувало перемогу в Суперкубку України над Шахтарем

Коментатор Вадим Скічко нагадав, скільки Суперкубків здобували тренери Динамо. Олександр Хацкевич разом з Анатолієм Дем'яненком тепер лідер за цим показником.

Перемоги тренерів Динамо у Суперкубках України:



Буряк 0

Газзаєв 1

Михайличенко 1

Хацкевич 1

Сьомін 1

Ребров 1

Дем‘яненко 2

Хацкевич 2 pic.twitter.com/jvxal77YW7 — Вадим Скічко (@VadymSkichko) July 28, 2019 Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій прирівняв автора переможного гола у ворота Шахтаря Дениса Гармаша до легендарного італійського нападника Паоло Ді Каніо. Гармаш = Ді Каніо — Олег Бабій (@Gullit_87) July 28, 2019 "Я не вірю своїм очам", – не приховував захвату відомий журналіст Костянтин Андріюк.

"Що, не очікували, Тайсон б***ь?" – Мілевський емоційно відреагував на перемогу Динамо у Суперкубку України

"Брутальний футбол" у своєму стилі припустив, що допомогло Динамо зробити камбек.