"Гармаш = Ді Каніо": реакція соцмереж на тріумф Динамо в матчі за Суперкубок України-2019

Динамо обіграло Шахтар в матчі за Суперкубок України-2019. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на тріумф киян.
Шахтар традиційно більше володів м'ячем і створював більше небезпечних моментів. "Гірники" навіть пішли лідерами на перерву після гола Алана Патріка. Однак в другому таймі підопічні Олександра Хацкевича зуміли виправити ситуацію. Микита Бурда після розіграшу кутового відновив рівновагу, а пізніше Денис Гармаш встановив остаточний рахунок – 2:1 на користь Динамо.
Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України
Президент УАФ Андрій Павелко привітав киян зі здобуттям 8-го Суперкубка у своїй історії і побажав успішно представити Україну в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.
П'ятий президент України Петро Порошенко теж не залишив поза увагою тріумф команди Олександра Хацкевича.
Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков наголосив, що навіть "другорядність" трофею не може нівелювати радості від його завоювання.
Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком
Екс-вінгер Динамо Андрій Ярмоленко, який зараз виступає за лондонський Вест Хем, також порадів за своїх колишніх одноклубників.
Журналіст Артур Валерко зібрав статистичні дані, які демонструють, що вчорашня зустріч виправдала тенденції протистояння грандів у Суперкубку України.
"Він повертається додому", – радіє блогер Михайло Смоловий.
Літри шампанського, запальні пісні та футболка Гармаша – як Динамо святкувало перемогу в Суперкубку України над Шахтарем
Коментатор Вадим Скічко нагадав, скільки Суперкубків здобували тренери Динамо. Олександр Хацкевич разом з Анатолієм Дем'яненком тепер лідер за цим показником.
"Що, не очікували, Тайсон б***ь?" – Мілевський емоційно відреагував на перемогу Динамо у Суперкубку України
"Брутальний футбол" у своєму стилі припустив, що допомогло Динамо зробити камбек.